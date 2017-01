foto LaPresse

09:20

- Avvio positivo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,51% a 13.605 punti e il Ftse All Share che registra un +0,55% a 14.757 punti. Indici in rialzo anche per gli altri mercati del Vecchio Continente. Parigi guadagna lo 0,64%, mentre a Francoforte il Dax registra un progresso dello 0,40%. Positiva anche la Borsa di Amsterdam (+0,45%) e quella di Londra (+0,37%).