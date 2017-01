foto Ap/Lapresse

17:48

- Chiusura in flessione per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,94% a 13.536 punti. In forte calo Bpm (-4%) e Intesa Sanpaolo (-3%), male anche Impregilo (-2,4%). Le borse europee hanno chiuso deboli la seduta, dopo una giornata vissuta all'insegna dei rialzi, penalizzate dalle dichiarazioni del presidente della Fed, Ben Bernanke. Finale positivo per Madrid (+0,20% circa), grazie al buon esito dell'asta spagnola.