foto LaPresse

17:08

- Il ministro della Pubblica amministrazione e Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, ha convocato le organizzazioni sindacali per il 25 luglio. Lo comunica il ministero in una nota in cui si precisa che "l'incontro avrà come oggetto le disposizioni che riguardano il pubblico impiego previste dal decreto spending review".