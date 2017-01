foto Ap/Lapresse

09:56

- Dopo l'ennesimo declassamento operato da Moody's il presidente di Consob, Giuseppe Vegas invita a non perdere la calma. "Non mi farei prendere tutti i giorni dall'angoscia dello spread e dei rating - ha commentato -. Dobbiamo guardare ai fondamentali e i nostri non sono male. La situazione non è particolarmente brillante, abbiamo le nostre difficoltà, ma questa storia dei rating sta diventando imbarazzante".