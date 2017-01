foto LaPresse

09:14

- Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib segna in avvio un progresso dello 0,28% a 13.703 punti. Un andamento in linea con quello delle altre Borse europee: il Dax di Francoforte sale dello 0,32% a 6.586,08 punti, il Cac 40 di Parigi cresce dello 0,11% a 3.183,41 punti, mentre l'Ftse 100 di Londra è invariato a 5.662,39 punti e l'Ibex di Madrid si issa dello 0,42% a 6.559,3 punti.