Crisi, nuova sforbiciata di Moody's: tagliato il rating di dieci banche italiane e di 23 enti locali

foto Ap/Lapresse Correlati Btp-Bund, spread sfiora i 500 punti

Bankitalia: nuovo record del debito pubblico

Fmi: Pil Italia scenderà dell'1,9%

Vendere i beni dello Stato? Revival 23:49 - Dopo il declassamento del debito sovrano italiano, Moody's ha tagliato il "voto" di 10 banche italiane, incluse Unicredit e Intesa Sanpaolo, e di 23 enti locali, comprese le province autonome di Bolzano e Trento, la Lombardia, il Lazio e le città di Milano e Napoli. Nel mirino anche Poste Italiane, Terna e Acea. - Dopo il declassamento del debito sovrano italiano, Moody's ha tagliato il "voto" di 10 banche italiane, incluse Unicredit e Intesa Sanpaolo, e di 23 enti locali, comprese le province autonome di Bolzano e Trento, la Lombardia, il Lazio e le città di Milano e Napoli. Nel mirino anche Poste Italiane, Terna e Acea.

Il taglio alle banche

Nel dettaglio Moody's ha tagliato il rating ''di uno o due livelli'' di 10 banche italiane e 3 istituzioni finanziarie in seguito al downgrade dell'Italia deciso la scorsa settimana. Il rating di Unicredit e' stato ridotto a Baa2 da A3, con prospettive negative. Intesa Sanpaolo e' stata declassata a Baa2 da A3. Il rating di Banca Monte Parma e' stato ridotto a Baa2 da Baa1, cosi' come quello di cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.



Taglio anche per Poste Italiane

Moody's taglia il; rating di Poste Italiane a Baa2 da A3 con prospettive negative. Lo comunica Moody's in una nota, sottolineando che il downgrade riflette l'esposizione di Poste Italiane alla difficile situazione macroeconomica in Italia e l'ampio portafoglio di titoli di stato.



Sforbiciata agli Enti locali

Tra le altre entita Moody's ha abbassato il rating di Milano da A3 a Baa2, come per Siena e Venezia. Lazio, Campania, Calabria e Molise sono scese da Baa2 a Baa3. Napoli e arrivata ad un passo dalla valutazione junk, Ba1. Abbruzzo e Piemonte sono state declassate di due gradini a Baa3 da Baa1. Civitavecchia e ora a Baa3 da Baa1 La Basilicata, Liguria, Umbria, Veneto, Sicilia; Sardegna e Puglia sono scese a Baa2 da A3 con outlook negativo.



Giù anche Terna e Acea, Snam monitorata

L'agenzia Moody's taglia il rating di Terna e Acea. Lo comunica Moddy's in una nota, sottolineando che il downgrade riflette il taglio del rating dell'Italia che invece non ha conseguenze su Ebel, Edison, A2A e Aeroporti di Roma. Il rating di Snam è stato messo sotto osservazione per un eventuale downgrade.



Eni, rating declassato

Moody's ha tagliato anche il rating di Eni ad A3/P-2. Le prospettive sono negative. ''Il downgrade riflette l'esposizione della societa' all'economia e al sistema finanziario italiano'' afferma Moody's in una nota.



Finmeccanica sotto osservazione

L'agenzia Mody's mette sotto osservazione il rating di Finmeccanica Baa2 per un possibile downgrade. Lo comunica Moody's in una nota, sottolineando che la revisione riflette le crescenti preoccupazioni sulla capacita' di Finmeccanica di eseguire con successo la ristrutturazione.