foto Ap/Lapresse

17:50

- Piazza Affari recupera terreno sul finale tentando di azzerare le perdite. Così il Ftse Mib chiude in ribasso dello 0,36%, a 13.664,81 punti, il Ftse All-Share finale in rialzo dello 0,21%, a 14.703,58, e il Ftse Italia Star in progresso dello 0,34%, a 10.010,10. Gli indici hanno ripreso fiato dopo che l'Fmi ha indicato da parte dell'Italia azioni "sufficienti" per garantire al Paese un surplus strutturale nel 2013.