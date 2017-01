Bankitalia: nuovo record del debito pubblico

11:00

- Il debito pubblico italiano a maggio è salito a un nuovo record, attestandosi a 1.966,303 miliardi di euro, in aumento rispetto al record storico toccato ad aprile (1.949,242 miliardi). E' quanto risulta dal Supplemento al Bollettino statistico della Banca d'Italia, che rivela inoltre come le entrate tributarie nei primi cinque mesi del 2012 si siano attestate a 142,101 miliardi di euro, in aumento dell'1,14% rispetto allo stesso periodo del 2011.