foto LaPresse

09:12

- Apertura in flessione per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib cede lo 0,28% a 13.676 punti, mentre l'All Share perde lo 0,24% a 14.637 e l'indice Star lascia sul terreno lo 0,09% a 9.966 punti. Avvio in territorio negativo anche per gli altri principali listini del Vecchio Continente. A Parigi il Cac 40 cede lo 0,31%, a Francoforte il Dax perde lo 0,10%. In flessione anche Amsterdam, -0,10%, e la Piazza londinese (-0,20%).