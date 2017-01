foto Getty Correlati Turismo, a giugno crollano le presenze 11:16 - Al giro di boa del 2012, la richiesta di ore di cassa integrazione supera il mezzo miliardo, collocando in cassa a zero ore oltre 500.000 lavoratori con un taglio del reddito per oltre 2 miliardi di euro, quasi 4.000 euro per ogni singolo lavoratore. E' quanto emerge dalle elaborazioni Cgil dei dati rilevati dall'Inps sui primi sei mesi del 2012. - Al giro di boa del 2012, la richiesta di ore di cassa integrazione supera il mezzo miliardo, collocando in cassa a zero ore oltre 500.000 lavoratori con un taglio del reddito per oltre 2 miliardi di euro, quasi 4.000 euro per ogni singolo lavoratore. E' quanto emerge dalle elaborazioni Cgil dei dati rilevati dall'Inps sui primi sei mesi del 2012.

Da inizio anno a giugno, dice il rapporto di giugno firmato dalla Cgil, il totale di ore di cassa integrazione è stato per la precisione pari a 523.761.036, con un incremento sui primi sei mesi del 2011 del 3,16%, e con un impennata della cassa integrazione ordinaria del 41%. E' un "segnale inequivocabile di come il sistema produttivo non si attenda a breve una ripresa produttiva", commenta il segretario confederale della Cgil, Elena Lattuada.



"La crisi è peggiorata"

Nel fare un bilancio di questo primo semestre dell'anno, la Cgil osserva come ci sia "un inquietante assestamento della crisi su livelli estremamente negativi, peggiori di quelli dello scorso anno, con un trend nella richiesta di ore che mira al miliardo anche per il 2012". Per Lattuada "ciò che desta estrema preoccupazione è l'impennata nella richiesta di ore di cassa integrazione ordinaria" e per questo "non è più eludibile l'adozione di una strategia di politica industriale: serve un deciso cambio di rotta, in netto contrasto con le politiche rigoriste e recessive fin qui adottate".



Numeri da brivido

Andando nel dettaglio, la cassa integrazione ha raggiunto 95.389.166 ore a giugno, facendo registrare il terzo mese con il ricorso più alto alla cassa tra gli ultimi dodici. Nel rapporto della Cgil si rileva come la cassa integrazione ordinaria (Cigo) totalizzi un monte ore pari a 30.947.664 (-10,63% rispetto al mese precedente).



Da inizio anno la cassa ordinaria registra invece 166.635.792 di ore per un deciso aumento del 40,77% sul primo semestre del 2011. La richiesta di ore per la cassa integrazione straordinaria (Cigs), sempre a giugno, è stata di 37.307.261, in aumento sul mese precedente dell'1,04%, mentre il dato dei primi sei mesi del 2012, pari a 185.061.859 ore autorizzate, segna una riduzione del 16,38% nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno. Infine la cassa integrazione in deroga (Cigd) registra a giugno una flessione sul mese precedente del 20,11% per un totale pari a 27.134.241 ore. Da inizio anno sono state richieste 172.063.385 ore di cassa in deroga, in aumento del 2,38% sul periodo gennaio-giugno del 2011.