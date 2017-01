foto Ansa

18:41

- Lo spread tra Btp e Bund chiude a 479 punti base, in lieve ribasso rispetto al record raggiunto in apertura. Il livello massimo di giornata, di 485 punti, era arrivato in mattinata, sulla scia del downgrading dell'agenzia di rating Moody's sui titoli del nostro debito. Il rendimento dei decennali si attesta dunque al 6%.