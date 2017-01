foto LaPresse

18:08

- Piazza Affari chiude in rialzo la seduta con il Ftse Mib in progresso dello 0,96% a 13.714 punti e il Ftse All Share dello 0,87% a 14.672 punti. Sugli scudi Telecom (+4,56%) mentre la maglia nera spetta a Fiat che, sulla scia del tonfo di Peugeot, ha lasciato il 3,33 per cento. (ANSA).