foto LaPresse 10:30 - Cresce ancora il prezzo della benzina sulla rete carburanti. Dopo gli aumenti di ieri di Eni, oggi hanno ritoccato al rialzo anche Esso (1 cent), Q8 (0,4 su verde e 0,5 cent su diesel) e Tamoil (1,8 e 1,4 cent rispettivamente). I prezzi medi al servito sono di circa 1,83 euro per la benzina, 1,722 per il diesel e 0,760 per il Gpl.

Tutto questo in attesa degli ormai consueti maxi-sconti del weekend in voga da alcune settimane e che spingono gran parte dei consumatori ad aspettare il fine settimana per il consueto pieno.



In quest'ottica, secondo "Quotidiano Energia", i distributori no-logo hanno deciso di giocare d'anticipo partendo già da venerdì mattina con i ribassi sui propri impianti.