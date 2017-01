foto Ap/Lapresse

09:17

- Apertura positiva per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che cresce dello 0,23% a 13.615 punti. Stesso andamento per l'All Share che guadagna lo 0,26% a quota 14.583 punti. Non risentono del declassamento dei titoli di Stato italiano (da A3 a Baa2) da parte di Moody's neanche le altre Piazze europee che, tranne Madrid, aprono tutte positive.