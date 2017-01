Moody's ha infatti tagliato da A3 a Baa2 i titoli di Stato italiani, peggiorando ulteriormente il livello dello spread.



Borsa debole, giù le banche

Piazza Affari continua la seduta sotto la parità: il Ftse Mib cede lo 0,10% a 13.570 punti, il Ftse All Share lo 0,01% a 14.544. A soffrire di più sono i titoli legati alle banche, con Unicredit a -2%, Intesa a -1,78%. Bene invece i titoli del lusso, con Ferragamo a +4%, Luxottica a +1,3%, Tod's a +1,3%.



Bene l'asta dei titoli, scende l'interesse

L'interesse dei Btp collocati è dunque in netta discesa (dal 5,3% di giugno all'attuale 4,65%).



Quanto ai Btp off-the-run la 15ma tranche dei Btp scadenza primo settembre 2019 è stata collocata per un importo pari a 766,2 milioni di euro a fronte di una domanda pari a 1,23 miliardi di euro. Il rendimento lordo si è attestato al 5,58%. La 15ma tranche dei decennali scadenza primo marzo 2022 ha ricevuto richieste per 1,044 miliardi di euro ed è stata collocata per 600 milioni di euro con un rendimento lordo del 5,82%.



Infine la 24ma tranche dei Btp a 15 anni, a scadenza quindi primo agosto 2023, è stata collocata per un ammontare pari a 383,7 milioni di euro a fronte di richieste per 895,4 milioni di euro. Il rendimento lordo si è attestato al 5,89%. In totale, per i Btp off-the-run, il Tesoro ha collocato sul mercato l'importo massimo offerto, pari a 1,75 miliardi di euro. Il regolamento delle emissioni cade sul prossimo 17 luglio.