foto LaPresse

16:00

- Le preoccupazioni per l'economia globale continuano a pesare sulla Borsa di New York che apre in flessione dopo cinque sedute consecutive in rosso. Il Dow Jones arretra dello 0,63% a 12.525 punti, il Nasdaq dello 0,90% a 2.861. Sembra che a poco siano serviti dunque i dati migliori delle attese sui sussidi di disoccupazione, ai minimi degli ultimi quattro anni. I trattamenti sono infatti scesi a quota 350mila, il livello più basso da marzo 2008.