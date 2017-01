foto Ansa

12:07

- Il prodotto interno lordo dell'Italia "nella migliore delle ipotesi calerà nel 2012 del 2,4%, in effetti, probabilmente, sarà anche qualcosa di più, perché nella seconda parte dell'anno faccio fatica a vedere miglioramenti". Lo dice il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi al Forum annuale Comitato Leonardo. La riforma del Lavoro, aggiunge Squinzi, "non è soddisfacente e non migliora la flessibilità in uscita ma solo quella in entrata".