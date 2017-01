foto Ansa Correlati Zona euro, la ripresa è lenta

Visco: "Siamo ancora in recessione" 12:03 - Il neo ministro dell'Economia Vittorio Grilli, a margine di un'audizione alle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, parla del possibile aumento dell'Iva. "Questo governo ha come desiderio di evitarlo del tutto - dice - perché non è utile per la nostra economia alzare ulteriormente le imposte". "Ma per poter fare questo - aggiunge Grilli - sarebbero necessari ulteriori 6 miliardi dalla seconda metà del 2013". - Il neo ministro dell'Economia Vittorio Grilli, a margine di un'audizione alle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, parla del possibile aumento dell'Iva. "Questo governo ha come desiderio di evitarlo del tutto - dice - perché non è utile per la nostra economia alzare ulteriormente le imposte". "Ma per poter fare questo - aggiunge Grilli - sarebbero necessari ulteriori 6 miliardi dalla seconda metà del 2013".

A chi gli chiede se il governo stia pensando a un provvedimento a breve, il ministro risponde: "Oggi non ci stiamo pensando, ci concentriamo sui decreti in corso". Poi, commentando il suo primo giorno da ministro, si è detto "molto impegnato e sereno". "Conosco bene il dicastero - ha spiegato - è di grandissima qualità ed è fatto di uomini e donne di grande dedizione al paese". Inoltre, prosegue Grilli, il governo è guidato da un presidente del Consiglio "incredibilmente bravo e competente e guida sicurissima nel percorso che dovrò fare".



"Aiuti alla Spagna sono solo garanzie"

Grilli ha parlato anche degli aiuti a Madrid per superare la crisi. Attraverso l'Efsf l'Italia contribuirà, ha spiegato, ma "sono solo garanzie, è un debito figurativo e non appesantisce le nostre emissioni". Il ministro ha quindi confermato che l'entità di questo debito figurativo per l'Italia è di "quasi 6 miliardi di euro".