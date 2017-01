Valentino, la casa di moda passa in Qatar

- Il gruppo di moda Valentino finisce in Qatar. Mayhoola for Investments Spc, società partecipata da un primario investitore del Paese - spiega un comunicato -, ha acquisito l'intera partecipazione della società dal fondo Permira e i Marzotto. Recenti indiscrezioni avevano indicato i reali del Qatar dietro l'interesse per l'operazione, il cui valore supererebbe i 700 milioni di euro.

Attraverso l'acquisizione di Valentino Fashion Group, si legge in una nota, Mayhoola acquisisce il controllo di Valentino e della licenza M Missoni. L'altro marchio gestito da Vfg, ossia Mcs - Marlboro Classics, è stato separato dal perimetro di cessione e resterà in carico a Red & Black, la quale continua a detenere una partecipazione di maggioranza in Hugo Boss che non fa parte della presente transazione.

L'ad di Valentino, Stefano Sassi, ha espresso la sua soddisfazione per l'operazione. "Negli ultimi anni - ha detto -, nonostante il mercato del lusso presentasse momenti altalenanti, l'azienda ha sempre operato con grande intensità e con un orientamento di lungo termine, finalizzato a cogliere a pieno le grandi potenzialità del marchio. Il lavoro svolto ha portato ad una sensibile crescita del fatturato, pari a circa il 60% tra 2009 e 2012. L'attuale positiva evoluzione di Valentino potrà essere ulteriormente accelerata con il contributo del nuovo azionista".

Un rappresentante di Mayhoola ha osservato che "Valentino è da sempre un marchio di grande fascino e di indiscusso posizionamento. Siamo rimasti colpiti dal lavoro fatto in questi anni dai direttori creativi Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli e da tutto il management team guidato da Stefano Sassi"La loro capacità di coniugare l'estetica e i valori definiti dal fondatore Valentino Garavani con una visione contemporanea e sofisticata ha reso il marchio estremamente attuale e con un grande potenziale di sviluppo".

"Il nostro obiettivo - ha concluso il rappresentante della Mayhoola - è quello di supportare il management al fine di raggiungere una piena valorizzazione delle prospettive di questo magnifico marchio. Crediamo inoltre che Valentino sia la base di partenza ideale per creare una più ampia presenza nel settore del lusso".