foto Ap/Lapresse

22:43

- Chiusura in calo per i corsi azionari di Wall Street. L'indice Dow Jones ha concluso la seduta a 12.604,53 punti, in ribasso dello 0,38%. In flessione anche l'indice Nasdaq che ha chiuso a 2887,98 punti a -0,49%. Sul mercato pesano ancora le condizioni dell'economia Usa nonostante le intenzioni della Fed di dare maggiori stimoli.