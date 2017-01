foto Ap/Lapresse

17:56

- Chiusura invariata per la Borsa di Milano con il Ftse Mib che ha segnato un -0,04% a 13.861 punti. Piatti anche l'All Share, che archivia la seduta in calo dello 0,05% a 14.818 punti, e lo Star che perde lo 0,26% a 9.916 punti. Ad appesantire il listino sono stati in particolare il settore industriale e auto. Ondata di vendite per Fiat Industrial (-4,4%), giù anche Pirelli che perde il 2%.