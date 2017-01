foto Ansa

10:47

- Secondo il presidente dell'Abi Giuseppe Mussari l'Italia non "potrà smettere di continuare a dare impulso a rigore e crescita" anche dopo la fine del governo Monti. Per Mussari è necessario dare "continuità al percorso intrapreso per non rendere vani gli sforzi fatti". Circa il problema del credito ha affermato che "non un euro di potenziale liquidità per imprese e famiglie è stato sottratto all'economia reale".