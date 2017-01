foto Ap/Lapresse

09:25

- Apertura con il segno meno per Piazza Affari. In avvio il Ftse Mib cede lo 0,59% a 13.785 punti mentre il Ftse All Share lo 0,52% a 14.747 punti. Un trend comune a tutte le Borse europee, sulla scia di Wall Street. Londra perde lo 0,2%, scende dello 0,5% il Dax di Francoforte e dello 0,7% il Cac 40 di Parigi. Madrid cede lo 0,5%.