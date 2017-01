foto Ansa

21:52

- Il Tesoro non effettuerà l'asta dei titoli a medio-lungo termine prevista per il 14 agosto. Lo comunica il Mef, evidenziando che la decisione è stata presa "in analogia con la scelta adottata anche negli ultimi anni ed in considerazione del positivo andamento delle entrate fiscali". Tutte le altre aste, è stato spiegato, si terranno regolarmente.