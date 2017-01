foto Ap/Lapresse

18:01

- Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,40% a 13.868 punti e il Ftse All Share lo 0,53% a 14.848 punti. Bene anche gli altri listini europei che frenano però nel finale, in vista del pronunciamento dell'Alta Corte tedesca sulla compatibilità dell'Esm e del fiscal compact con l'ordinamento giuridico nazionale. Londra avanza dello 0,85%, Francoforte dello 0,79% mentre Parigi guadagna lo 0,59%.