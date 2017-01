foto Ap/Lapresse

16:00

- I Paesi "virtuosi" potranno chiedere l'intervento del meccanismo anti-spread firmando un memorandum d'intesa leggero, "non un memorandum plus come quello dei Paesi sotto assistenza, che sono soggetti alla troika". Lo ha detto il premier Mario Monti al termine dell'incontro con i ministri della Finanze Ue. A proposito della misura anti-spread Monti ha parlato di "accordo unanime, nessuno prenda le distanze".