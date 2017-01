foto Ap/Lapresse

13:50

- La proposta fatta dalla Commissione Ue sul fondo di risoluzione delle crisi bancarie dovrebbe essere rivista per recepire le novità emerse dal summit Ue. Lo ha detto il premier Mario Monti intervenendo all'Ecofin. "Questa bozza è un passo nella giusta direzione, ma si basa su un approccio decentrato per i meccanismi di risoluzione", ha detto Monti, "non è sufficientemente ambiziosa per affrontare le attuali fonti di instabilità" finanziaria.