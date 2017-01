foto Getty

10:48

- La produzione industriale a maggio segna un aumento dello 0,8% su aprile (dato destagionalizzato), quando era stato registrato un forte ribasso, mentre risulta ancora in calo su base annua, con una diminuzione del 6,9% (dato corretto per effetti calendario). Lo rileva l'Istat. Nel confronto tendenziale, gli unici settori in crescita sono quelli dell'attività estrattiva (+2,3%) e della produzione di prodotti farmaceutici (+2,2%).