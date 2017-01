foto Ansa

09:24

- Apertura in lieve rialzo per la Borsa italiana. A pochi minuti dall'inizio delle contrattazioni l'indice Ftse Mib registra +0,15%, a 13.832,91 punti, e il Ftse AllShare +0,16%, a 14.793,17 punti. Positive anche le principali piazze finanziarie europee con Parigi che guadagna lo 0,21%, Londra che registra un progresso dello 0,16% e Francoforte in crescita dello 0,11%. Segno più anche per Amsterdam (+0,6%).