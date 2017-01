foto Ap/Lapresse

23:24

- Wall Street archivia in calo la seduta di lunedì, spinta al ribasso dai deboli dati economici dall'Asia e dai continui segnali di problemi economici in Europa. Il Dow Jones ha perso lo 0,28% e chiuso a quota 12.736,29 punti; il Nasdaq ha ceduto lo 0,19% a 2.931,77 punti. In calo anche l'indice S&P 500 che termina a -0,16%.