- Il presidente Barack Obama invita i ceti più abbienti a dare un aiuto in questo momento di crisi economica. "E' il momento che le agevolazioni fiscali per i più ricchi, anche per gente come me, finiscano", annuncia il presidente nel corso di una dichiarazione alla Casa Bianca, chiedendo al Congresso di prorogare gli sgravi decisi dal governo Bush per le famiglie con un reddito sotto i 250mila dollari.