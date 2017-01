foto Ap/Lapresse

17:51

- Seduta in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib chiude a +0,58% a 3.812,65 punti, mentre l'All Share termina a +0,49% a 14.770,15 punti. In progresso anche l'indice Star che registra +0,10% a 9.919,37 punti. Male gli altri listini europei, in attesa della riunione dell'Eurogruppo che probabilmente, temono i mercati, non darà risposte conclusive sullo scudo antispread: Londra cede lo 0,62%, Parigi lo 0,38% e Francoforte lo 0,35%.