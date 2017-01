foto Dal Web 10:10 - La crisi arriva anche in spiaggia. In alcuni stabilimenti italiani sono infatti spuntate offerte, promozioni e iniziative volte a ridurre il costo di soggiorni, ombrelloni e lettini. L'avvio di stagione è stato disastroso e per recuperare gli imprenditori dei litorali hanno diciso di affidarsi al 3x2, a pacchetti famiglia e pagamenti a rate. - La crisi arriva anche in spiaggia. In alcuni stabilimenti italiani sono infatti spuntate offerte, promozioni e iniziative volte a ridurre il costo di soggiorni, ombrelloni e lettini. L'avvio di stagione è stato disastroso e per recuperare gli imprenditori dei litorali hanno diciso di affidarsi al 3x2, a pacchetti famiglia e pagamenti a rate.

In alcune aree la crisi è davvero profonda e per sopravvivere alcuni stabilimenti hanno deciso di affidarsi ad abbonamenti e offerte low cost. In Versilia, dopo il primo mese di mare, manca un terzo dei turisti e i proprietari degli stabilimenti sono corsi ai ripari. A Viareggio (Bagno Nettuno) ombrellone, due sdraio e quattro ingressi costano soltanto dodici euro. Altri hanno invece deciso di proporre ombrelloni in "condominio", divendo l'utilizzo e la spesa con parenti e amici.



Ma non è tutto qui. In Liguria, per arricchire l'offerta, alcuni bagni offrono corsi di inglese in spiaggia, corsi gratis di windsurf, vasca idromassaggio, massaggi, tariffe a tempo (dieci ore di sole con lettino a 20 euro), e ingressi scontati dopo le 16 . Anche a Ostia i prezzi hanno subito un brusco calo. In alcuni casi ingresso, lettino e ombrellone costano solo 7 euro. Altri hanno invece optato per abbonamenti con carte elettroniche che possono essere condivise con amici e familiari, e sconti per gli universitari.



Per chi vuole risparmiare, insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E tu, che vacanze farai quest'anno? Raccontaci la tua estate "low cost".