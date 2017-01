Piazza Affari apre la settimana in altalena

foto Ansa

11:02

- Apertura in rialzo per lo spread tra il Btp e il Bund tedesco, che supera quota 470 a 471,5 punti base. Il rendimento dei titoli decennali è salito al 6,05%. Avvio di settimana in altalena invece per Piazza Affari: dopo un'apertura con il Ftse Mib in negativo 0,5% a 13.666 punti, il listino ha virato a +0,50%, salvo tornare negativo (-0,53%) nel giro di poche ore.