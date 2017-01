foto LaPresse

- Per il premier Mario Monti "serve una coesistenza armoniosa all'interno dell'area euro", un'area con "una situazione macroeconomica migliore delle altre" ma che a volte, a causa delle divergenze tra gli Stati membri, paradossalmente "proietta all'esterno un'immagine che fa preoccupare, per esempio gli Stati Uniti", come si è visto durante l'ultimo vertice del G20 dove l'Europa è stata messa "sul banco degli imputati".