foto LaPresse

- L'unione monetaria dell'euro "non è abbastanza forte" e per questo bisognerà passare "all'unione politica", anche se sarà una "fatica di Ercole". Lo ha detto Angela Merkel, parlando del futuro della Ue. "L'Europa può uscire più forte dalla crisi se abbiamo chiaro in mente che la nostra chance è restare uniti" ha quindi concluso la cancelleria tedesca.