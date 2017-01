foto LaPresse

15:45

- I dati sull'occupazione Usa fiaccano in apertura Wall Street che apre in calo. L'indice Dow Jones cede lo 0,96%, mentre il Nasdaq scende dello 0,70%. A scoraggiare gli scambi anche le dichiarazioni del numero uno dell'Fmi, Christine Lagarde, che ha espresso preoccupazione per il deterioramento della congiuntura globale, affermando che i segnali di rallentamento fanno temere per le prospettive future dell'economia.