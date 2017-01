foto Ap/Lapresse

09:20

- Avvio negativo per Piazza Affari: in apertura di contrattazioni l'indice Ftse Mib ha fatto segnare una perdita dello 0,35% scendendo poco dopo a -1,02%, mentre il Ftse It All-Share un calo dello 0,40% (poi passato a -1,05%). Male soprattutto le banche, con Unicredit posta in asta di liquidità e Intesa SanPaolo che cede il 2,01%. Molto debole Fiat (-2,16%).