Fmi: "L'economia mondiale sta peggiorando""

foto Ap/Lapresse 08:07 - Lo scenario dell'economia mondiale "sta peggiorando". Lo ha detto il direttore generale del Fmi, Cristine Lagarde, spiegando, nel corso di un convegno a Tokyo, che il fenomeno interessa non solo l'Europa, ma anche gli Usa fino "ai mercati emergenti, come Brasile, Cina e India, che stanno rallentando" in modo più o meno marcato.

"La scorsa settimana, i leader europei si sono trovati d'accordo su importanti punti e hanno fatto passi nella giusta direzione", ha continuato Lagarde, nel corso di un convegno a Tokyo organizzato dal gruppo editoriale Nikkei in vista delle assemblee annuali di Fmi e Banca Mondiale che si terranno a ottobre nella capitale nipponica.



"Dobbiamo fare di più" per superare la crisi, ha osservato ancora, non dimenticando il controllo dei conti pubblici con "la riduzione del debito e il taglio del deficit".