foto Ap/Lapresse

16:31

- Indici sempre più in negativo a Piazza Affari dove il Ftse Mib perde oltre il 3,5% trascinato dai bancari. Sul listino è in atto una raffica di sospensioni per scostamenti sul prezzo di controllo: tra i titoli congelati UniCredit, Mediobanca, Popolare Milano, Mps e Ubi. Non si ferma neppure la corsa al rialzo dello spread tra il Btp e il Bund. Il differenziale vola a 460 punti col tasso in crescita al 6,001%.