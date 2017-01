foto Afp

20:07

- L'Olanda è "reticente", ma, al contrario della Finlandia, "non si oppone in tutti i casi" all'acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario da parte del fondo salva Stati Esm in funzione anti-spread. Lo ha precisato oggi il ministro delle Finanze olandese, Jan Kees de Jager, che ha aggiunto: "Bisogna guardare in maniera critica all'efficacia delle misure".