foto Afp

13:47

- Nell'assemblea plenaria del Parlamento europeo ha ottenuto la stragrande maggioranza il voto per lo scudo anti-spread discusso al vertice europeo della settimana scorsa. 501 sì, 132 no e 38 astenuti per un testo in cui si sottolinea "il significato dell'accordo per misure importanti e sostanziali intese a spezzare il circolo vizioso tra banche e devito sovrano, nonché a ridurre il differenziale tra i tassi di rendimento".