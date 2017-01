foto Ap/Lapresse

09:23

- Apertura negativa per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,10% a 14.480 punti mentre il Ftse All Share cede lo 0,16% a 15.426 punti. Massima cautela sui listini azionari alla vigilia della riunione di politica monetaria della Bce. Sul mercato valutario, euro resta in area 1,26 dollari: la valuta unica tratta a 1,2591 dollari (1,2582 ieri) e a 100,43 yen (100,05).