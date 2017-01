foto Ap/Lapresse

21:12

- L'Italia è sempre stata a favore di più crescita, "ma non a costo della disciplina di bilancio". Lo afferma Mario Monti in una intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung di domani, in un'anticipazione diffusa alla vigilia del vertice italo-tedesco di Roma. Parlando del vertice Ue sulla crisi dell'euro, Monti dichiara di aver usato "un metodo classico di negoziato per ottenere la crescita e la stabilità finanziaria" e cita l'asse con la Merkel.