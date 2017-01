foto Ap/Lapresse Correlati Spending review, Monti: non è una manovra

Il veto di sindacati e partiti

Riferendo al Senato sul vertice Ue della settimana scorsa, il presidente del Consiglio Mario Monti ha espresso soddisfazione per gli esiti del summit. "Il vertice europeo ha costituto un passo in avanti verso un'Europa come noi italiani la vogliamo: più orientata alla crescita e più stabile, con una governance coerente e democratica", ha detto. "L'Europa non è solo un corsetto di regole e sanzioni: deve essere anche integrazione positiva", ha aggiunto.

"Ora gli eurobond non sono più un tabù"

Il Consiglio europeo di Bruxelles "ha affrontato questioni che fino a qualche tempo fa erano considerate un tabù come l'emissione degli eurobond". Lo ha detto il premier Mario Monti intervenendo al Senato e sottolineando anche come la questione "non ha certo fatto piacere a tutti gli stati membri".



"Supereremo le resistenze Finlandia-Olanda"

"Cercheremo di sormontare le opposizioni di Paesi come Finlandia e Olanda che hanno una certa insofferenza nei confronti dei meccanismi di stabilizzazione". Lo ha detto il premier Monti precisando che quanto raggiunto a Bruxelles dovrà essere "cristallizzato e consolidato" all'eurogruppo del 9 luglio e forse del 20 luglio.



"Il governo dura pochi mesi, fino alla primavera del 2013"

"Nei pochi mesi, intendo dire fino alla primavera 2013, che il governo ha ancora davanti ci vedrete spesso interagire tra il fronte italiano e quello europeo, speriamo con una serenità sempre maggiore". Lo ha detto il premier Mario Monti riferendo al Senato sul vertice Ue.