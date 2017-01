foto Ansa

10:24

- Per il vice ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, "lo Stato non può più riuscire a gestire i costi molteplici delle strutture territoriali" statali, che "debbono essere razionalizzate". Grilli ha quindi spiegato che "il ministero dell'Economia ha reti territoriali non più giustificate", fra cui le strutture della Ragioneria, del Dipartimento del Tesoro, delle Agenzie delle Entrate, del Territorio, delle Dogane e del Demanio.