08:40

- La Borsa di Tokyo termina gli scambi a +0,70% con l'aspettativa che le banche centrali, anche in una mossa coordinata a livello mondiale, possano decidere misure di allentamento monetario a sostegno delle rispettive economie. L'indice Nikkei sale di 63,11 punti, a 9.066,59, aiutato dal miglioramento della situazione in Eurolandia, con la Bce che in settimana potrebbe tagliare i tassi di interesse.