22:28

- Chiusura contrastata a Wall Street, con il Dow Jones che scende dello 0,07 per cento, a 12.871,39 punti, il Nasdaq che sale dello 0,55 per cento, a 2.951,23 punti, e lo S&P 500 che sale dello 0,25 per cento, a 1.365,51 punti.