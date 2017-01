foto Afp

20:55

- Il fabbisogno dei primi sei mesi dell'anno migliora. I conti di cassa del settore statale, secondo il ministero dell'Economia, migliorano di 15 miliardi tra gennaio e giugno 2012, attestandosi a 29,1 miliardi contro i 43,9 miliardi del 2011. Nel mese di giugno 2012 si è realizzato un avanzo del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 5,8 miliardi, in aumento rispetto allo stesso mese del 2011 in cui si registrò un avanzo di 1 miliardo.