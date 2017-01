foto Ap/Lapresse

- "Nel vertice di Bruxelles sono state prese decisioni importanti, concrete". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert a Berlino, aggiungendo: "I nostri principi sono stati mantenuti". Per la ricapitalizzazione diretta delle banche, ha poi affermato: "Non è stato creato nessun nuovo strumento". "Non esiste nessun automatismo", ha concluso spiegando i diversi passaggi delle misure per gli istituti bancari.